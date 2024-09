«Έφτασε σε συμφωνία με τον Ποντένσε η Αλ Σαμπάμπ»

«Σαουδάραβας» αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες μέρες ο Ποντένσε.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρι σε ανάρτησή του στο «Χ».

Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, η Αλ Σαμπάμπ ολοκλήρωσε την πώληση του Μουτάαμπ Αλ Χαρμπί στην Αλ Νασρ, έναντι 23 εκατ. δολαρίων, με τον Ντάνιελ Ποντένσε να αποτελεί τον αντικαταστάτη του.

Ο έγκριτος ρεπόρτερ τονίζει ότι η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας αφού έδωσε τα χέρια με τη Γουλβς, συμφώνησε και με τον 28χρονο άσο, με την μετακόμισή του στην Αραβική Χερσόνησο να είναι πλέον ζήτημα… ωρών.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστοί οι όροι της συμφωνίας, ωστόσο η μετακόμιση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού στην Αλ Σαμπάμπ, αυτή τη στιγμή μοιάζει «κλεισμένη». Κάπως έτσι ο Ποντένσε θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης.

⚪⚫🇸🇦 After finalizing the sale of Mutaab Al-Harbi to Al-Nassr €23M, Daniel Podence reached an agreement with Al-Shabab. The Saudi Pro League club’s expected to announce his arrival officially within the 24 hours. Done Deal. #mercato #WWFC #shabab pic.twitter.com/WZ6PSoBiiz

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 31, 2024