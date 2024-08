Πτήσεις ακυρώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Καζάν στη ρωσική δημοκρατία του Ταταρστάν για λόγους ασφαλείας, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia.

«Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτικών αεροσκαφών … δεν προσγειώνονται ούτε απογειώνονται πτήσεις στο αεροδρόμιο από τις 7 π.μ. ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας)», ανακοίνωσε η Rosaviatsia, σύμφωνα με το TASS.

Εξάλλου ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν πυρκαγιά σε δεξαμενές πετρελαίου σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά κανάλια στο Telegram.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Overnight, Ukrainian strikes hit a fuel depot located near the Russian city of Kamensk-Shakhtinsky in Rostov Oblast, which resulted in a significant fire at the facility.

This fuel depot was already struck by the Ukrainians at the beginning of August, though the latest attack… pic.twitter.com/qA1W34dvos

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 28, 2024