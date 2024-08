Ουκρανικά drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε δεξαμενές της εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων Γκλουμπακίνσκαγια, στην περιφέρεια Ραστόφ της Ρωσίας, ανέφεραν ρωσικά κανάλια στην πλατφόρμα Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο περιφερειάρχης Βασίλι Γκόλουμπεφ γνωστοποίησε, επίσης μέσω Telegram, ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, χωρίς να κάνει λόγο για επίθεση στην εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από ουκρανικής πλευράς ως τώρα.

Ukraine hit another Russian oil depot, the Glubokinskaya oil depot in the Kamensky District, Rostov region. Several tanks is on fire 🔥

According to Russian news, all drones were intercepted 🤷 pic.twitter.com/ENd512RnOT

— Kvist.P 🇩🇰🇺🇦 (@kvistp) August 28, 2024