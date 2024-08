Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι έφτασε σήμερα στον ρωσικό πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, ανακοίνωσε στο AFP η ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας Rosatom.

Ο Γκρόσι μετέβη εκεί για να κάνει μια αποτίμηση της κατάστασης και να αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύνους, καθώς συνεχίζεται η διασυνοριακή επίθεση που εξαπέλυσε αιφνιδίως το Κίεβο στις 6 Αυγούστου στην περιοχή αυτή.

Ο Γκρόσι δήλωσε χθες, Δευτέρα, σε ανακοίνωσή του ότι θέλει «να αξιολογήσει με ανεξάρτητο τρόπο αυτό που συμβαίνει», επισκεπτόμενος την υποδομή αυτή.

Given the serious situation, I’m personally leading tomorrow’s @IAEAorg mission to the Kursk Nuclear Power Plant in Russia.

