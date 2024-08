Ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) αποπειράθηκε να επιτεθεί στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη πηγή.

Το drone καταρρίφθηκε κοντά σε χώρο αποθήκευσης αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου, πρόσθεσε το ρωσικό πρακτορείο.

Ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ είναι ένας από τους μεγαλύτερους της Ρωσίας.

