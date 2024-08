Φωτιά ξέσπασε σε στρατιωτική εγκατάσταση στη Ρωσία, στη νότια περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, αφού συνετρίβη εκεί σήμερα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανέφερε με μήνυμά του στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ.

Ο Μποτσάροφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα και δεν διευκρίνισε ποια ήταν η εγκατάσταση που δέχθηκε την επίθεση, όμως είπε ότι η επίθεση επικεντρώθηκε στην περιοχή του χωριού Μαρίνοφκα, όπου βρίσκεται στρατιωτική αεροπορική βάση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε ρωσικές πλωτές γέφυρες στο Κουρσκ, χρησιμοποιώντας όπλα αμερικανικής κατασκευής. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα πυραυλικά συστήματα HIMARS, τα οποία για πρώτη φορά η Ουκρανία δηλώνει επισήμως ότι χρησιμποιεί εντός ρωσικού εδάφους.

⚡🇺🇦M142 HIMARS strikes with GMLRS missiles and ATACMS cluster missiles on 🇷🇺Russian pontoon crossings in the Kursk region pic.twitter.com/8iCv1bsVYS

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 21, 2024