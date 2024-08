Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα Τετάρτη 21 Aυγούστου, ότι έχει καταστρέψει ρωσικές πλωτές γέφυρες στο Κουρσκ, χρησιμοποιώντας όπλα αμερικανικής κατασκευής. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα πυραυλικά συστήματα HIMARS, τα οποία για πρώτη φορά η Ουκρανία δηλώνει επισήμως ότι χρησιμποιεί εντός ρωσικού εδάφους.

Από την άλλη η Μόσχα, δηλώνει ότι οι δικές της δυνάμεις αναχαίτισαν την προέλαση του Κιέβου στο Κουρσκ, και κέρδισαν έδαφος στην ανατολική Ουκρανία

⚡🇺🇦M142 HIMARS strikes with GMLRS missiles and ATACMS cluster missiles on 🇷🇺Russian pontoon crossings in the Kursk region pic.twitter.com/8iCv1bsVYS

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 21, 2024