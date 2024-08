Φάκελος 15η θέση: Η ανάγκη για το 2/2 και η αλλαγή στο Champions League που επηρεάζει την Ελλάδα

Η περσινή σεζόν ήταν αδιαμφισβήτητα εκ των κορυφαίων για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ιστορική πορεία του Ολυμπιακού έως την κατάκτηση του Conference League και οι 11.400 βαθμοί που μάζεψε η Ελλάδα, «εκτόξευσαν» τη χώρα μας στη 15η θέση του ranking της UEFA από την 20η που βρισκόταν. Με συνέπεια την επόμενη χρονιά να εκπροσωπηθούμε από πέντε ομάδες στην Ευρώπη.

Ωστόσο, για να παραμείνεις σε καλή θέση, χρειάζεσαι και συνέπεια. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και δεν χωράει πολλές γκέλες. Όπως αυτή της ΑΕΚ κόντρα στη Νόα. Η αλήθεια είναι πως η «Ένωση» είχε θεωρητικά το πιο εύκολο έργο απ’ όλους για να μπει σε League Stage. Πρώτα η Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες από την Ανδόρα, μετά η αρμενική Νόα και έπειτα (αν περνούσε) η Ρουζόμπεροκ από τη Σλοβακία. Αλλά η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα απώλεσε την ευκαιρία και δυσκόλεψε πολύ το έργο της Ελλάδας για μία συγκομιδή η οποία θα μας επιτρέψει ξανά να τερματίσουμε στη 15η θέση.

Για την ώρα, η χώρα μας βρίσκεται στη 16η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Η χθεσινή (27/8) πρόκριση της Γιουνγκ Μπόις ανέβασε την Ελβετία 14η και έριξε την Ελλάδα κατά μία θέση.

🚨 Country Ranking Update:

🇨🇿 Czechia are now huge 2.650 points above Türkiye!

🇦🇹 Austria are in Top 12, overtook Israel!

🇨🇭 Switzerland up to 14th place, overtaking Denmark, Greece and Scotland!

🇬🇷 Greece are now out of the Top 15!

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland are now down to 17th place! pic.twitter.com/h6uGTYc1d7

— Football Rankings (@FootRankings) August 27, 2024