Βαθμολογία UEFA: Η Ελβετία προσπέρασε την Ελλάδα και ανέβηκε στην 14η θέση

Μία μέρα πριν μπουν στη «μάχη» των ρεβάνς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός η Ελλάδα υποχώρησε κατά μία θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Η Γιουνγκ Μπόις κατάφερε να αποκλείσει τη Γαλατάσαραϊ και μάλιστα με δυο νίκες, πανηγύρισε την πρόκριση της στο League Phase του Champions League και έδωσε βαθμολογική ώθηση στη χώρα της.

Η Ελβετία χάρη στο διπλό στην Κωνσταντινούπολη πήρε σε μια νύχτα 1.600 βαθμούς, λόγω του συνδυασμού της νίκης με το μπόνους της εισόδου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η Ελλάδα των 26.000 βαθμών έπεσε στη 16η θέση, πίσω από τη Δανία (29.200) και την Ελβετία (29.675).

🚨 Country Ranking Update:

🇨🇿 Czechia are now huge 2.650 points above Türkiye!

🇦🇹 Austria are in Top 12, overtook Israel!

🇨🇭 Switzerland up to 14th place, overtaking Denmark, Greece and Scotland!

🇬🇷 Greece are now out of the Top 15!

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland are now down to 17th place! pic.twitter.com/h6uGTYc1d7

— Football Rankings (@FootRankings) August 27, 2024