Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπόρνμουθ 1-1: Ισοπαλία στο City Ground

Ισοπαλία στην πρεμιέρα τους στην φετινή Premier League για Νότιγχαμ και Μπόρνμουθ στο «City Ground», με τη Φόρεστ να προηγείται στο πρώτο μέρος με τον Γουντ (23′), αλλά την ομάδα του Ιραόλα να ισοφαρίζει λίγο πριν το τέλος με τον Σεμενιό (86′).

Ωστόσο, η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Ντανίλο με τη συμπλήρωση 15 λεπτών, όταν προσγειώθηκε άτσαλα στο χορτάρι, γύρισε άσχημα τον αστράγαλό του και αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Nottingham Forest’s Danilo appears to have suffered a major injury just 15 minutes into the new season. Get well soon ❤️ pic.twitter.com/TKf6PLv61E

— 433 (@433) August 17, 2024