Ανχέλ Σαλαζά: «Έφυγε» από τη ζωή ο έμπιστος βοηθός του Τόνι Μοντάνα

Ο έμπιστος βοηθός του Τόνι Μοντάνα απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών. Ο Κουβανοαμερικανός που έμεινε στην ιστορία ως ο «Chi Chi», που καλείται να πάρει το «yayo» της εμβληματικής γκανγκστερικής ταινίας «Scarface» (1983), «πέθανε στον ύπνο του στο σπίτι ενός φίλου του στο Μπρούκλιν το Σαββατοκύριακο», σύμφωνα με εκπρόσωπο και στενό φίλο του ηθοποιού, όπως αναφέρεται στο TMZ.

Την Κυριακή το πρωί ο ίδιος πήγε να συναντήσει τον ηθοποιό σε ένα δωμάτιο και βρήκε το άψυχο σώμα του στο κρεβάτι, προσέθεσε ο φίλος του ηθοποιού. Το ιατροδικαστικό πόρισμα δεν έχει βγει ακόμη, γνωρίζουμε όμως πως ο ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του εδώ και χρόνια.

Ο Ανχέλ Σαλαζάρ, πέραν της ιστορικής συνεργασίας του με τον Αλ Πατσίνο, είχε σημειώσει σημαντική πορεία ως κωμικός ενώ ήταν γνωστός stand-up comedian, καθώς πρωταγωνίστησε σε πολλά αφιερώματα για το HBO και εμφανίστηκε στη σειρά «Last Comic Standing». Ο Σαλαζάρ πριν από τον καθοριστικό για την καριέρα του ρόλο στην κινηματογραφική ταινία του Μπράιαν Ντε Πάλμα, είχε εμφανιστεί σε ταινίες όπως το το «Walk Proud» (1979) και το «Boulevard Nights» (1979), το «Where the Buffalo Roam» (1980), «A Stranger Is Watching» (1982). Ο Σαλαζάρ εμφανίστηκε και σε άλλες μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές όπως ήταν η ταινία «Sylvester» (1985), η ταινία «Punchline» (1988), όπου πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Τομ Χανκς, η ταινία «Hot to Trot» (1988) η ταινία «Maniac Cop ΙΙ» (1990) και η ταινία «Carlito’s Way» (1993) όπου ήταν μια επανένωση τόσο με τον Nτε Πάλμα όσο και με τον Πατσίνο.