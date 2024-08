Μετά την ανακοίνωση του Τιμ Γουόλς, ως υποψήφιου αντιπροέδρου των Δημοκρατικών, οι Ρεπουμπλικάνοι αναζητούν αδύνατα σημεία. Ένα εκ των σημείων που έχουν βρει είναι οι χειρισμοί του κυβερνήτη της Μινεσότα στις ταραχές που είχαν γίνει στην πολιτεία του τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2020.

Στην ουσία, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του κατηγορούν τον υποψήφιο αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών ότι επέδειξε διστακτικότητα και αδυναμία στην αντιμετώπιση των ενίοτε βίαιων διαδηλώσεων.

Παρόλα αυτά, οι Δημοκρατικοί βρήκαν ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τηλεφωνική διάσκεψη της 1ης Ιουνίου του 2020, όπου ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, έλεγε άλλα. Στην τηλεφωνική αυτή διάσκεψη μετείχαν ο Γουόλς και υπουργοί της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος ακούγεται να λέει:

«Αυτό που συνέβη στη Μινεσότα ήταν φανταστικό. Μπήκαν μέσα και κυριάρχησαν. Και δεν δίστασαν.» Στο ηχητικό απόσπασμα ο Τραμπ περιγράφει τον Γουόλς ως «εξαιρετικό τύπο». «Συμφωνώ απόλυτα με το πώς χειρίστηκε την κατάσταση», είπε ο Τραμπ. Κι ήδη η καμπάνια των Χάρις και Γουόλς προωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ντοκουμέντο.

Unearthed audio: Trump tells Tim Walz in 2020 he is “very happy” with his handling of George Floyd protests: “I fully agree with the way he handled it… [Tim Walz is an] excellent guy”

(Trump is now trying to criticize Walz over the same issue) pic.twitter.com/5Ii1EhBZo4

