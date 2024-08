Εξαιρετικά κρίσιμες είναι οι προεδρικές εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ. Ο νικητής τους, είτε είναι η Κάμαλα Χάρις, νυν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια για το χρίσμα των Δημοκρατικών, είτε ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος με το χρίσμα των Ρεπουμπλικών, Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει να αντιμετωπίσει δύο πολύ κρίσιμες καταστάσεις, τον πόλεμο στη Γάζα και στη Ουκρανία. Οι δύο πόλεμοι αναμένεται να είναι ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν κατά την διάρκεια των εκλογών.

Πέραν της απερχόμενης αντιπροέδρου υπό κρίση θα τεθεί και ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος. Την Τρίτη το απόγευμα, η Κάμαλα Χάρις έκανε γνωστό ότι επιλέγει τον Τιμ Γουόλς, κυβερνήτη της Μινεσσότας, ως υποψήφιο αντιπρόεδρο της. Ο ίδιος πριν γίνει κυβερνήτης υπηρετούσε επί δώδεκα χρόνια στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Με βάση την μακράν πολιτική του πορεία είναι σημαντικό να γίνει μία σύντομη ανασκόπηση των απόψεών του και του ιστορικού του σε ορισμένα από τα κορυφαία θέματα εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Σύμφωνα με το CFR.org (Council of Foreign Relations), Ο Γουόλς καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ, η οποία προκάλεσε τον καταστροφικό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον Μάρτιο του 2024 δήλωσε ότι υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να παρέχουν περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους και έχει ζητήσει λύση δύο κρατών στην ευρύτερη ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση.

Ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Walz ψήφισε υπέρ της αμερικανικής βοήθειας προς το Ισραήλ και υποστήριξε τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. Κέρδισε την εκλογή του στο Κογκρέσο το 2006 με ένα πρόγραμμα που ζητούσε την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ και το 2013 εξέφρασε την αντίθεσή του στις αεροπορικές επιδρομές του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα εναντίον στόχων στη Συρία. Το 2017, συνυποστήριξε νομοθεσία που θα απαιτούσε την παύση της υποστήριξης των ΗΠΑ στον πόλεμο της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη.

Σημειώνεται δε ότι το διεθνές μέσο ενημέρωσης, το Al Monitor, παρουσιάζει μία σύντομη ανασκόπηση στις απόψεις του υποψήφιου αντιπροέδρου στα βασικά ζητήματα που αφορούν την Μέση Ανατολή.

Ο Γουόλς έχει εκφράσει την υποστήριξή του προς το Ισραήλ καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ενώ έχει ταχθεί υπέρ της παροχής μεγαλύτερης βοήθειας προς τους Παλαιστίνιους και πιο πρόσφατα υπέρ της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της λύσης των δύο κρατών. Σε συνέντευξή του τον Απρίλιο στον τοπικό σταθμό PBS, ο Walz χαρακτήρισε τόσο την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου όσο και την κατάσταση στη Γάζα «απαράδεκτη».

Αμέσως μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, καταδίκασε τη Χαμάς, ενώ δήλωσε ότι υποστηρίζει μια συμφωνία για να επιτραπεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η συντριπτική πλειοψηφία των Παλαιστινίων δεν είναι η Χαμάς και η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τρομοκράτες όπως η Χαμάς να κερδίσουν».

.@POTUS gave a powerful speech last night after returning from Israel and reaching a deal to provide needed humanitarian aid to Gaza.

The vast majority of Palestinians are not Hamas, and Hamas does not represent the Palestinian people.

We cannot let terrorists like Hamas win.

— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) October 20, 2023