Ο ράπερ Nelly συνελήφθη νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο Μιζούρι των ΗΠΑ για κατοχή ναρκωτικών και οδήγηση χωρίς ασφάλεια οχήματος.

Ο Nelly, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Cornell I. Haynes Jr., έφευγε από το Hollywood Casino στο Maryland Heights κοντά στο Σεντ Λούις γύρω στις 4:45 π.μ. της Τετάρτης, όταν τον σταμάτησαν για έλεγχο.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο του, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν χάπια έκστασης(4), με αποτέλεσμα να απαγγείλουν κατηγορίες στον καλλιτέχνη για κατοχή ναρκωτικών. Επίσης, το όχημα που οδηγούσε δεν ήταν ασφαλισμένο ενώ είναι η δεύτερη φορά από το 2018, που ο καλλιτέχνης συλλαμβάνεται για τον ίδιο λόγο.

Στη συνέχεια ο Nelly μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα και τελικά αφέθηκε ελεύθερος.

Σε δήλωσή του στην Independent, ο δικηγόρος του Nelly, Scott Rosenblum, αμφισβήτησε την κατηγορία για ναρκωτικά.

«Ο κ. Haynes έγινε στόχος ενός υπερβάλλοντος ζήλου, ενός αστυνομικού. Αφού κέρδισε πολλά τζακ ποτ, σε έναν χώρο όπου ο κ. Haynes επισκέπτεται συχνά και διασκεδάζει στο αμφιθέατρό του – αντί απλώς να επιβλέπει τη μεταφορά των κερδών του κ. Haynes, ο εν λόγω αστυνομικός αισθάνθηκε υποχρεωμένος να κάνει άσκοπα έλεγχο. Μόλις ο κ. Haynes ενημερώθηκε για το ένταλμα για τη μη ασφάλιση, ο εν λόγω αξιωματικός αισθάνθηκε υποχρεωμένος να περάσει χειροπέδες στον κ. Haynes πίσω από την πλάτη και να τον παρελάσει μέσα στο καζίνο μπροστά σε άλλους θαμώνες».

