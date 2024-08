Στο επίκεντρο της δημοσιότητας και… όχι για τους σωστούς λόγους βρίσκεται και πάλι ο γιος του Μάικλ Τζόρνταν, Μάρκους.

Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για κάποια σχέση του, αλλά για τις φωτογραφίες του που κυκλοφόρησαν και τον δείχνουν να σνιφάρει μια λευκή ουσία σε σκόνη, καθώς απολάμβανε ένα γεύμα δίπλα στην πισίνα μαζί με τη νέα του σύντροφο, Άσλεϊ Στίβενσον, στο Μονακό.

Φυσικά, δεν έχει γίνει γνωστό τι ήταν αυτό που σνίφαρε, αλλά ο γιος του «Air» έδειχνε συγκεντρωμένος, ενώ η σύντροφός του με το μπικίνι χαμογελούσε και συνομιλούσε δίπλα του.

Μάλιστα, ο Τζόρνταν έσκασε ένα πλατύ χαμόγελο αφού ολοκλήρωσε την διαδικασία.

Marcus Jordan, son of legendary NBA player Michael Jordan, was seen snorting a white powder during a poolside lunch in the south of France. The 33-year-old appeared focused as he did so, then smiled and chatted with friends. pic.twitter.com/iqMUBjxz4p

— The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) August 7, 2024