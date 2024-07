Lana Turner, η «Femme Fatale» της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ – Η σχέση με τον γκάνγκστερ και η δολοφονία του

Όταν η Lana Turner ήταν 16 ετών έφυγε από το μάθημά της για να πιει ένα ποτέ σε ένα κοντινό κατάστημα. Συνάντησε έναν ισχυρό παίκτη του Χόλιγουντ που προσφέρθηκε να την κάνει σταρ και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Η Lana Turner έγινε θρύλος του Χόλιγουντ που προκάλεσε δέος στο κοινό σε ταινίες όπως τα «Ziegfeld Girl», «The Postman Always Rings Twice» και «Madame X». Αλλά η αίγλη της στη μεγάλη οθόνη είχε μια σκοτεινή πλευρά.

Είχε υπομείνει μια τραυματική παιδική ηλικία, αλλά η Lana Turner είχε και μια σειρά από ασταθείς σχέσεις με άντρες. Παντρεύτηκε οκτώ φορές (με επτά άντρες) και είχε αρκετές περιστασιακές σχέσεις. Μια από αυτές ήταν με τον Johnny Stompanato, έναν κακοποιητικό γκάνγκστερ.

Το 1958, η 14 κόρη της Lana Turner, Cheryl Crane, μαχαίρωσε θανάσιμα τον Stompanato καθώς απείλησε τη μητέρα της. Ο αιματηρός θάνατός του θα επισκίαζε για πάντα την κινηματογραφική καριέρα της Lana Turner και θα γινόταν πανταχού παρούσα σε οτιδήποτε γραφόταν για έναν από τους δύο.

Αυτή είναι η ιστορία της Lana Turner, της σκανδαλοθηρικής σταρ του Χόλιγουντ, σύμφωνα με το All That’s Interesting.

Γεννημένη στις 8 Φεβρουαρίου του 1921, στο Wallace, στο Idaho, ως Julia Jean Turner, η ζωή της Lana Turner πήρε μια τραγική τροπή από νωρίς. Αφού η οικογένειά της μετακόμισε στο San Francisco και οι γονείς της χώρισαν, ο τζογαδόρος πατέρας της ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από άγνωστο δράστη αφού κέρδισε χρήματα στα χαρτιά το 1930.

«Αν και ήμουν μόλις εννέα, μπορούσα να φανταστώ τι σήμαινε ο θάνατος» θυμάται αργότερα η Lana Turner στα απομνημονεύματά της. «Ήξερα ότι είχε φύγει για πάντα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ξαφνικά η μητέρα της προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα και άφησε για λίγο τη μικρή Lana Turner σε μια ανάδοχη οικογένεια. Ωστόσο, όταν έμαθε ότι η ανάδοχη οικογένεια είχε γίνει κακοποιητική, πήρε την κόρη της μακριά τους. Οι δυο τους ταξίδεψαν στο Λος Άντζελες το 1936 για να κάνουν μια νέα αρχή.

Εκεί η Lana Turner αποφάσισε μοιραία να παραλείψει το σχολείο για μια μέρα. Πήγε σε ένα κοντινό μαγαζί με βύνη για να πιει κάτι. Εκεί τράβηξε το βλέμμα του Billy Wilkerson, ιδρυτή του The Hollywood Reporter. Σε μια ιστορία που έγινε γρήγορα θρύλος του Χόλιγουντ, ο Wilkerson ρώτησε τη Lana Turner αν θα ήθελε να παίξει στον κινηματογράφο. «Θα πρέπει να ρωτήσω τη μητέρα μου» του απάντησε τότε η έφηβη Lana Turner.

Το ένα οδήγησε στο άλλο και η Lana Turner έκανε σύντομα το ντεμπούτο της σε μεγάλου μήκους ταινία με ένα μέρος στο «They Won’t Forget» (1937). Ο ρόλος της ήταν μικρός, αλλά όχι το ίδιο και ο αντίκτυπός της. Ο χαρακτήρας της τράβηξε πολλά βλέμματα χάρη στο στενό πουλόβερ που φορούσε, ενώ της έβγαλαν και το παρατσούκλι «Sweater Girl».

Από εκεί το αστέρι της Lana Turner έγινε πιο φωτεινό. Και τα σκάνδαλά της έγιναν μεγαλύτερα.

Μετά την επιτυχία της στο «They Won’t Forget», το στούντιο Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) την έβαλε στο καστ σε μια σειρά από ταινίες της δεκαετίας του 1940 και του 1950. Έπαιξε με τον Clark Gable στο «Honky Tonk» (1941) και στο «Somewhere I’ll Find You» (1942), ενώ πρωταγωνίστησε στο κλασικό νουάρ φιλμ «The Postman Always Rings Twice» (1946) και κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της στο «Peyton Place» (1957).

Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Lana Turner έγινε επίσης ένα δημοφιλές pinup model, με τη μορφή της να ζωγραφίζεται ακόμα και σε μερικά αμερικανικά αεροπλάνα.

Στο μεταξύ, η προσωπική ζωή της Lana Turner έγινε πρωτοσέλιδο. Είχε επτά συζύγους -η Lara Turner είπε κάποτε «ο στόχος μου ήταν να έχω έναν σύζυγο και επτά παιδιά, αλλά αποδείχτηκε ότι ήταν το αντίστροφο- ξεκινώντας από τον leader του συγκροτήματος Artie Swaw, τον οποίο παντρεύτηκε το 1940 μετά από μόλις έναν μήνα ραντεβού.

Απέκτησε το πρώτο και μοναδικό της παιδί, τη Cheryl Crane, με τον δεύτερο σύζυγό της Joseph Stephen Crane και τελικά συναναστρεφόταν με πολλούς άντρες σταρ του Χόλιγουντ όπως ο Tyrone Power, o Howard Hughes και ο Frank Sinatra.

Η μοιραία σχέση με τον Johnny Stompanato

Στις αρχές του 1957, η Lana Turner μπήκε στη μοιραία σχέση της με τον γκάνγκστερ Johnny Stompanato, ο οποίος την κακοποιούσε σωματικά. Τον δολοφόνησε η κόρη της Cheryl Crane. Η σύντομη σχέση της Lana Turner με τον Johnny Stompanato ήταν, σύμφωνα με άρθρο του Vanity Fair το 1999, παθιασμένη αλλά ασταθής.

Ο Johnny Stompanato λέγεται ότι ήταν τρελά ερωτευμένος με τη Lana Turner, αλλά γινόταν όλο και πιο βίαιος, ειδικά μετά την απονομή των βραβείων Όσκαρ τον Μάρτιο του 1958. Εξοργισμένος που η Lana Turner είχε αρνηθεί να τον πάρει μαζί της στην τελετή -η ηθοποιός δεν ήθελε να εμφανιστεί δημόσια μαζί του- ο Stompanato τη χτύπησε βάναυσα. Η Lana Turner αποφάσισε να τελειώσει τη σχέση τους λίγες ημέρες αργότερα, στις 4 Απριλίου.

Ωστόσο, ο Johnny Stompanato αρνήθηκε να δεχτεί ότι η σχέση τους τελείωσε. Καθώς η 14χρονη Cheryl Crane άκουγε, επέπληξε και απείλησε τη Lana Turner. «Δεν θα ξεφύγεις ποτέ από μένα» φέρεται να της φώναξε. «Θα σε κόψω καλά, μωρό μου… κανείς δεν θα κοιτάξει ξανά αυτό το όμορφο πρόσωπο».

«Θεέ μου, Cheryl, τι έκανες;»

Φοβισμένη για τη μητέρα της, η Cheryl Crane πήρε ένα μαχαίρι και έτρεξε στην κρεβατοκάμαρα όπου μάλωναν οι δυο τους. Η Lana Turner άνοιξε την πόρτα και η κόρη της είδε τον Stompanato να σηκώνει το χέρι του σαν να ήθελε να χτυπήσει την ηθοποιό από πίσω.

«Έκανα ένα βήμα μπροστά και σήκωσα το όπλο» έγραψε αργότερα η Cheryl Crane στην αυτοβιογραφία της «Detour: A Hollywood Story» (1988). «Έτρεξε πάνω στη λεπίδα. Μπήκε μέσα. Μέσα! Για τρεις φρικτούς χτύπους της καρδιάς, τα σώματά μας συγχωνεύτηκαν. Με κοίταξε στα μάτια, χωρίς να βλεφαρίζει. «Θεέ μου, Cheryl, τι έκανες;».

Μοιραία μαχαιρωμένος, ο γκάνγκστερ έπεσε στο πάτωμα και άφησε λίγο αργότερα την τελευταία του πνοή. Η έφηβη συνελήφθη και κρατήθηκε σε φυλακή ανηλίκων. Σύντομα κυκλοφόρησαν φήμες -συμπεριλαμβανομένου ότι η Lana Turner τον είχε δολοφονήσει και ότι η Cheryl Crane είχε δεσμό με τον Stompanato- αλλά η δολοφονία τελικά κρίθηκε δικαιολογημένη ανθρωποκτονία. Και η Lana Turner επέστρεψε στις ταινίες.

Τα τελευταία χρόνια της Lana Turner

Μετά τον θάνατο του Stompanato, η Lana Turner επέστρεψε στη δουλειά της ως ηθοποιός. Πρωταγωνίστησε στην ταινία «Imitation of Life» (1959) και κέρδισε δύο εκατομμύρια δολάρια για τον ρόλο. H Lana Turner πρωταγωνίστησε επίσης στο «Who’s Got The Action» (1962) με τον Dean Martin και αργότερα μαγνήτισε το κοινό στο «Madame X» (1966).

Αν και η Lana Turner πάλεψε με τον μακροχρόνιο αλκοολισμό και τον εθισμό της στα χάπια -και τη σχέση με την κόρη της- τα πράγματα εξομαλύνθηκαν από τη δεκαετία του 1980. Η Lana Turner έκοψε το αλκοόλ και ήρθε πιο κοντά με το παιδί της.

Συνέχισε να εργάζεται σποραδικά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, αλλά τελικά διαγνώστηκε με καρκίνο στον λαιμό το 1992. Η Lana Turner πέθανε τελικά στις 29 Ιουνίου 1955 λόγω επιπλοκών καρκίνου στα 74 της χρόνια.

Μέχρι τότε είχαν περάσει σχεδόν 60 χρόνια από τότε που είχε ανακαλυφθεί η Lana Turner τυχαία σε ένα μαγαζί με βύνη. Από σούπερ σταρ μέχρι τα σκάνδαλά της, ένα πράγμα δεν αμφισβητήθηκε ποτέ: η Lana Turner ήταν βασίλισσα του Χόλιγουντ. «Cheryl, αγάπη» είπε ο Σον Κόνερι στη Cheryl Crane στα βραβεία Όσκαρ του 1958. «Κοίτα εκεί τη μαμά σου. Αυτό αποκαλώ σταρ».