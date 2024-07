Ξέσπασε ο Μονέκε για τις φήμες: «Είμαι παίκτης της Μπασκόνια»

Θέση πήρε ο Τσίμα Μονέκε σχετικά με το μέλλον του και τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι θα αποχωρήσει από την Μπασκόνια και θα γίνει παίκτης της Παρτιζάν.

Μέσα από μια ανάρτησή του στο twitter o Νιγηριανός σέντερ ξεκαθάρισε πως αποτελεί μέλος των Βάσκων και είναι ενθουσιασμένος για την επερχόμενη σεζόν τόσο στο ισπανικό πρωτάθλημα όσο και στην διοργάνωση της EuroLeague δηλώνοντας πως έχει έρθει ήδη σε συζητήσεις με τον προπονητή της Μπασκόνια, Πάμπλο Λάσο σχετικά με την καινούρια χρονιά.

Την περασμένη σεζόν ο Μονέκε είχε 13.6 πόντους, 6.6 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 18 λεπτά συμμετοχής στη Euroleague.

Δείτε την ανάρτηση

Really excited for this season. I spoke to Coach Laso yesterday and I think we have a chance to do something special this season 🤞🏾