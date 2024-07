Εξήρε τον Μπάιντεν η Χάρις – «Έχει ξεπεράσει την κληρονομιά των περισσότερων προέδρων»

Καλωσορίζοντας τους πρωταθλητές του NCAA στον Λευκό Οίκο η Κάμαλα Χάρις, αναφέρθηκε στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, λέγοντας ότι μάχεται για το καλό των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Είμαι μάρτυρας από πρώτο χέρι ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μάχεται καθημερινά για τον αμερικανικό λαό και είμαστε βαθιά, βαθιά ευγνώμονες για την υπηρεσία του στο έθνος μας» σημείωσε η Κάμαλα Χάρις.

Happening Now: Tune in as we welcome the NCAA championship teams from the 2023 – 2024 season to the White House. https://t.co/ZVizzL0VuS

Η εκδήλωση για τον εορτασμό των ομάδων που κατέκτησαν τα πρωταθλήματα του NCAA ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Χάρις, μετά την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την προεδρική κούρσα το απόγευμα της Κυριακής, χωρίς να πει λέξη για τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η κληρονομιά των επιτευγμάτων του Μπάιντεν τα τελευταία τρία χρόνια είναι απαράμιλλη στη σύγχρονη ιστορία.

«Σε μία θητεία, έχει ήδη ξεπεράσει την κληρονομιά των περισσότερων προέδρων που υπηρέτησαν δύο θητείες στο αξίωμα» πρόσθεσε η Κάμαλα Χάρις.

Όπως αναφέρουν στελέχη από το επιτελείο της, η Κάμαλα Χάρις δεν μίλησε καθόλου για την υποψηφιότητά της καθώς στην εκδήλωση βρισκόταν ως αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Υπενθυμίζεται ότι στις ΗΠΑ είναι υποχρεωτικός ο διαχωρισμός των επίσημων καθηκόντων προέδρου και αντιπροέδρου με την εκάστοτε προεκλογική εκστρατεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κάμαλα Χάρις θα βρεθεί αργότερα μέσα στην ημέρα στο Ντέλαγουερ, όπου θα έχει συνομιλία με στελέχη του προεκλογικού της επιτελείου.

It’s the first full day of our campaign, so I’m heading up to Wilmington, DE later to say «hello» to our staff in HQ.

One day down. 105 to go. Together, we’re going to win this.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 22, 2024