Η καμπάνια του Τζο Μπάιντεν μετατρέπεται «αθόρυβα» σε καμπάνια της Κάμαλα Χάρις, όπως σχολιάζει το CNN.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Κυριακή την απόσυρσή του από την προεκλογική κούρσα για τις εκλογές του Νοεμβρίου και ξεκαθάρισε ότι υποστηρίζει την υποψηφιότητα της αντιπροέδρου του.

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανέφερε το πλήθος των Δημοκρατικών αξιωματούχων και βουλευτών που υποστηρίζουν τη Χάρις, η εκστρατεία – η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί από το domain joebiden.com – παρουσίασε το νέο λογότυπο, το οποίο περιλαμβάνει το «Harris for President» («Η Χάρις για Πρόεδρος»), με την ίδια γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε στο αρχικό λογότυπο.

Το νέο logo εμφανίστηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Ο ιστότοπος της καμπάνιας παρουσίασε επίσης το νέο λογότυπο στο ηλεκτρονικό κατάστημα εμπορευμάτων του, μαζί με νέα αντικείμενα με τη μορφή της Κάμαλα Χάρις.

Εκπρόσωπος της εκστρατείας επιβεβαίωσε ότι το νέο λογότυπο είναι το επίσημο λογότυπο της εκστρατείας για το μέλλον.

Υπενθυμίζουμε ότι λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν, η Κάμαλα Χάρις τον ευχαρίστησε για την υποστήριξή του και τόνισε ότι θα διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών για την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.

I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 21, 2024