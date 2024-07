Πλήθος ηθοποιών και τραγουδιστών πρώτης προβολής κι άλλες διασημότητες βγήκαν δυναμικά μπροστά για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις μετά την χθεσινή ανακοίνωση από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ότι αποσύρεται από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες ότι δεν θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή στην προεδρία των ΗΠΑ εν μέσω ολοένα και μεγαλύτερων πιέσεων που δεχόταν να αποσυρθεί μετά την τηλεμαχία της 27ης Ιουνίου με τον ρεπουμπλικανό αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δηλώσεις δύο πηγών, που είναι ενήμερες για το ζήτημα και ζήτησαν από το Reuters να μην κατονομαστούν, ο Μπάιντεν κατέληξε στην απόφαση αυτή το 48ωρο που προηγήθηκε της ανακοίνωσής του ότι εγκαταλείπει την κούρσα για τις προεδρικές, αφού επεξεργάστηκε μεγάλο όγκο δεδομένων και δημοσκοπήσεων που έδειχναν ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν ανέφικτη μια νίκη. Αγωνίστηκε για να πάρει μια απόφαση, αλλά όταν την πήρε, κινήθηκε γρήγορα, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε εξάλλου ότι θα παραμείνει στα καθήκοντά του ως την ολοκλήρωση της θητείας του στην αμερικανική προεδρία, η οποία τελειώνει το μεσημέρι της 20ης Ιανουαρίου του 2025, και εξέφρασε την «πλήρη υποστήριξή» του στην Χάρις για να λάβει το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Ας ενωθούμε πίσω από την Κάμαλα Χάρις»

Ο ηθοποιός του «Star Trek» Τζορτζ Τακέι ήταν από τους πρώτους διάσημους που αντέδρασαν στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου. Τον χαρακτήρισε «πατριώτη» και παρότρυνε τον κόσμο να «ενωθεί πίσω από την Κάμαλα Χάρις».

«Θέλω να τιμήσω τον πρόεδρό μας Τζο Μπάιντεν. Υπηρέτησε το έθνος μας θαυμάσια για δεκαετίες, είναι ένας αξιοπρεπής και έντιμος άνθρωπος, ένας εξαιρετικά επιτυχημένος πρόεδρος και πατριώτης. Τώρα ας ενωθούμε πίσω από την Κάμαλα Χάρις και ας νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο!», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η ηθοποιός της «Απίστευτης Παρασκευής» Τζέιμι Λι Κέρτις ακολούθησε σημειώνοντας ότι η αντιπρόεδρος Χάρις είναι «έμπιστη και δοκιμασμένη».

«Υποστηρίζω ολόψυχα @joebiden και την απόφασή του να αποσυρθεί και να στηρίξει ανεπιφύλακτα @kamalaharris», υπογράμμισε η ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Instagram, σημειώνοντας ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ «είναι έμπιστη και δοκιμασμένη και μια ένθερμη υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των γυναικών και των ανθρώπων που ανήκουν σε φυλετικές μειονότητες και το μήνυμά της είναι μήνυμα ελπίδας και ενότητας για την Αμερική στην εποχή της μεγάλου εθνικού διχασμού».

«Είναι έτοιμη γι’αυτόν τον αγώνα»

Ο κάτοχος βραβείου Grammy Τζον Λέτζεντ κάλεσε παράλληλα σε δήλωσή του που συνοδεύει ανάρτησή του στο Instagram τους Αμερικανούς να «εκλέξουν την Κάμαλα Χάρις για πρόεδρό μας».

«Είναι έτοιμη γι’αυτόν τον αγώνα και είμαι ενθουσιασμένος που θα την βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ», σημείωσε ο Λέτζεντ.

Η γνωστή τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι αντέδρασε επίσης στην ανακοίνωση του Μπάιντεν τραγουδώντας έναν στίχο από το τραγούδι της που κυκλοφόρησε πρόσφατα «Woman’s World».

«It’s a woman’s world, and you’re lucky to be living in it» (σ.σ.: «Είναι ένας γυναικείος κόσμος και είσαι τυχερός που ζεις σε αυτόν») τραγούδησε σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

«Είναι ο σπανιότερος από τους πολιτικούς»

Η σταρ του «Χόκους Πόκους: Οι Τρεις Μάγισσες» Μπέτι Μίντλερ χαρακτήρισε από την πλευρά της τον Μπάιντεν «αληθινό Αμερικανό πατριώτη» και σημείωσε σε ανάρτησή της στο X: «Στάθηκε φανταστικός πρόεδρος και πονάει που οι συνθήκες ήταν τόσο μοναδικές και ιστορικές που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Είναι ο σπανιότερος από τους πολιτικούς, ένας έντιμος άνθρωπος που ζει με βάση τις αξίες του».

Επίσης χαρακτήρισε «βλάκα» τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών Τραμπ για την αντίδρασή του στην ανακοίνωση του Μπάιντεν, στην οποία ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών τον χαρακτήρισε «τον χειρότερο» πρόεδρο στην αμερικανική ιστορία.

«Έτσι, φυσικά, ο πάντα ευγενικός Τραμπ δίνει στον Μπάιντεν άλλη μια κλωτσιά με την μπότα του καθώς ο Μπάιντεν παραιτείται: ‘Ο Τζο Μπάιντεν ήταν ο χειρότερος πρόεδρος στην ιστορία’ …ωστόσο όπως όλοι γνωρίζουμε με τον DJT (σ.σ.: τον Ντόναλντ Τραμπ), κάθε κατηγορία είναι μια ομολογία. Ευχαριστούμε για την επιβεβαίωση, βλάκα!», πρόσθεσε η Μπέτι Μίντλερ.

«Θρύλος»

Ο Αμερικανός τηλεοπτικός παρουσιαστής και κωμικός Τζον Στιούαρτ αντέδρασε με μια απλή, μονολεκτική ανάρτηση στο X λίγο μετά την ανακοίνωση του προέδρου: «Θρύλος», έγραψε.

Ο 72χρονος ηθοποιός του «Πολέμου των Άστρων» Μαρκ Χάμιλ σημείωσε παράλληλα σε ανάρτησή του στο X: «Ο Τζο Μπάιντεν έχει ένα ασύγκριτο ρεκόρ επιτευγμάτων σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον πρόεδρο στη διάρκεια της ζωής μας.

«Αποκατέστησε την εντιμότητα, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα στον θεσμό έπειτα από τέσσερα χρόνια ψεμάτων, εγκλήματος, σκανδάλου και χάους.

«Σας ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας, κ. Πρόεδρε. Τώρα είναι δικό μας καθήκον ως πατριώτες Αμερικανοί να εκλέξουμε τον Δημοκρατικό (υποψήφιο) που θα τιμήσει και θα πάει παραπέρα αυτό που μας κληροδότησες».

«Του οφείλουμε ευγνωμοσύνη που διατήρησε τη δημοκρατία μας»

Το «Αστείο Κορίτσι», η 82χρονη σταρ Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, σημείωσε παράλληλα σε ανάρτησή της στο X: «Ο Τζο Μπάιντεν θα μείνει στην ιστορία ως ένας άνθρωπος που πέτυχε σημαντικά επιτεύγματα στην τετραετή θητεία του.

«Του οφείλουμε ευγνωμοσύνη που διατήρησε τη δημοκρατία μας», υπογράμμισε.

Η γνωστή πρώην παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής Έλεν ΝτιΤζένερις σημείωσε και αυτή ότι «είναι ευγνώμων στον πρόεδρο Μπάιντεν για όλα όσα έχει κάνει», ενώ η κωμικός Έιμι Σούμερ δήλωσε ότι «τα παίζει όλα» για την Χάρις.

Η ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε παράλληλα αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Μπάιντεν στην οποία υποστηρίζει την Χάρις για υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές.

Τέλος η γνωστή τραγουδίστρια Σερ έγραψε σε ανάρτησή της στο X ότι έχει έρθει ώρα οι Δημοκρατικοί να σκεφτούν «πέρα από τα συνηθισμένα».

πηγή κεντρικής φωτογραφίας: x.com/JoeBiden