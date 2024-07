Η Κέιτ Μίντλετον θα εξαφανιστεί ξανά μετά το Wimbledon

Η Κέιτ Μίντλετον, μετά τη δεύτερη εμφάνισή της στον τελικό του Wimbledon, θα αποσυρθεί ξανά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο PageSix, δεν θα παραστεί σε άλλες δημόσιες εμφανίσεις για το υπόλοιπο του καλοκαιριού μετά την εμφάνισή της στον τελικό του Wimbledon.

Το Wimbledon, που σηματοδότησε τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή της μετά από καιρό, θα είναι και η τελευταία της δημόσια εμφάνιση για το καλοκαίρι σύμφωνα με την πηγή.

Ο συγγραφέας του επερχόμενου βιβλίου «Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen» Robert Jobson ανέφερε στο People πως η «μελλοντική βασίλισσα συνήθιζε να ζει τη ζωή της σύμφωνα με το ημερολόγιο, αλλά τώρα ζει τη ζωή της και ακολουθούν οι υποχρεώσεις».

Άλλαξε η οπτική της Κέιτ Μίντλετον

«Θα επιστρέψει, αλλά όταν έχεις ζήσει μια τέτοια εμπειρία, αλλάζει η οπτική σου και η σειρά των πραγμάτων» συμπληρώνει χαρακτηριστικά.

Από όταν η Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε τη διάγνωσή της με καρκίνο τον Μάρτιο, απέφυγε τα φώτα της δημοσιότητας για να επικεντρωθεί στη θεραπεία και την ανάρρωσή της.

Ωστόσο, στις 14 Ιουνίου, η Κέιτ Μίντλετον έγραψε σε επιστολή της ότι σημειώνει πρόοδο και ότι είχε καλές και κακές μέρες ενώ έκανε χημειοθεραπεία.

Την επόμενη μέρα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας έδωσε το παρών στην παρέλαση Trooping the Colour μαζί με τον σύζυγό της πρίγκιπα Γουίλιαμ και τα τρία τους παιδιά (τον πρίγκιπα Τζορτζ, 10, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 9, και τον πρίγκιπα Λούις, 6 ετών).

Η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη και χαμογελαστή με την κόρη της πριγκίπισσα Σάρλοτ στον τελικό του Wimbledon.

Στάθηκε μάλιστα να χαιρετήσει το πλήθος που την επευφημούσε όρθιο.