Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς, που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια το Σάββατο (13/7).

Ο δράστης φαίνεται πως πριν ανοίξει πυρ κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ είχε κάνει αναζητήσεις στο διαδίκτυο και για άλλους πιθανούς «στόχους».

Όπως αποκαλύπτει η Telegraph, επικαλούμενη την κατάθεση ερευνητών του FBI στο Κογκρέσο, στις αναζητήσεις του ήταν προσωπικότητες υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων και ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας.

Αν και οι ερευνητές δεν κατονόμασαν το μέλος της βασιλικής οικογένειας, η Daily Mail αναφέρει ότι πρόκειται για την Κέιτ Μίντλετον. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, ο επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ είχε ψάξει στο ίντερνετ την πριγκίπισσα της Ουαλίας, ενώ είχε κατεβάσει και φωτογραφίες της στα κινητά του τηλέφωνα και στο laptop του.

Επίσης, ανάμεσα στα πρόσωπα για τα οποία είχε κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο ο Κρουκς, ψάχνοντας για μελλοντικούς στόχους, περιλαμβάνεται το όνομα του 57χρονου επικεφαλής του FBI, Κρίστοφερ Ρέι, και του 71χρονου Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Μέρικ Γκάρλαντ.

Βέβαια, δεν είναι ακόμη σαφές γιατί ο Κρουκς έψαχνε για την Κέιτ Μίντλετον, το μόνο πρόσωπο εκτός Αμερικής που βρέθηκε στο ιστορικό αναζήτησής του στο διαδίκτυο. Πάντως, το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει κάτι στη Daily Mail ενώ το ίδιο έκανε και το παλάτι του Κένσινγκτον καθώς δεν σχολιάζουν ποτέ θέματα ασφαλείας.

