Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: O πατέρας του δράστη κάλεσε τις αρχές όταν συνειδητοποίησε ότι το όπλο του έλειπε

Καθώς περνούν οι μέρες, όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια (13/7).

Ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς, που επιχείρησε να σκοτώσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, πυροβόλησε από μια στέγη και τελικά τραυμάτισε τον Τραμπ στο αυτί και ακόμη δύο θεατές. Επίσης, από την επίθεση έχασε τη ζωή του ο 50χρονος Κόρεϊ Κομπερατόρε, ο οποίος βρισκόταν στο κοινό και παρακολουθούσε την ομιλία.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο πατέρας του Κρουκς κάλεσε την αστυνομία την ημέρα της απόπειρας της δολοφονίας, για να δηλώσει τόσο την εξαφάνιση του γιου, όσο και την απουσία ενός όπλου από το σπίτι.

Ο Μάθιου Κρουκς συνειδητοποίησε ότι ο 20χρονος γιος του και ένα τουφέκι τύπου AR έλειπαν και τότε κάλεσε αμέσως τις αρχές, όπως ανέφεραν ανώτεροι αξιωματούχοι στο NBC News. Αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι όπου ζούσε ο δράστης, με τους γονείς τους

Στη συνέχεια, οι αρχές επιβολής του νόμου μετέβησαν στο σπίτι όπου ζούσε ο Κρουκς, με τους γονείς του να βρίσκονται σε ανησυχούν για το πού βρίσκεται ο γιος τους, μετέδωσε με τη σειρά του το Fox News.

