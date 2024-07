Ισπανική κυριαρχία και στην κορυφαία εντεκάδα του Euro (pic)

Η κορυφαία ενδεκάδα του Euro 2024 αποτελείται κυρίως από Ισπανούς, όπως ήταν αναμενόμενο.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά και το επιβεβαίωσαν σαρώνοντας όλες τις ατομικές διακρίσεις. Μετά τους Γιαμάλ και Ρόδρι που αναδείχθηκαν καλύτερος νέος παίκτης και MVP του Euro αντίστοιχα οι Ισπανοί είδαν έξι παίκτες τους να βρίσκονται στην καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Όλμο, Γιαμάλ και Γουίλιαμς είναι οι έξι από τους έντεκα ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την κορυφαία ενδεκάδα του EURO 2024. Από έναν έχουν οι Αγγλία (Γουόκερ), Ελβετία (Ακάνζι) και Γερμανία (Μουσιάλα), με τη Γαλλία να έχει δύο παίκτες (Μενιάν και Σαλιμπά).

🚨🏆 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | EURO 2024 Team of the Tournament!

UEFA created a team of 12 ‘technical observers’ to make the team, which included the likes of Rafa Benitez, David Moyes, Solskjær & more. pic.twitter.com/4ttzphxvAP

