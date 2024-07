Επιτεθήκαμε με drones στην Εϊλάτ, λένε οι Χούθι

Η υεμενίτικη οργάνωση Χούθι ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι πραγματοποίησε κοινή στρατιωτική επιχείρηση με την «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», εξαπολύοντας drones με στόχο την ισραηλινή πόλη-λιμάνι Εϊλάτ (φωτογραφία αρχείου, επάνω).

#BREAKING: Iran-backed Houthi terrorists, in collaboration with Islamic Resistance of Iraq, claim to have launched a drone attack on Eilat. pic.twitter.com/kGkgRKiscL

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) July 8, 2024