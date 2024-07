Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα χαιρέτισε χθες Κυριακή τον θρίαμβο «έναντι του εξτρεμισμού» και την «ωριμότητα των πολιτικών δυνάμεων», αφού η αριστερά απέτρεψε την επικράτηση της άκρας δεξιάς στις εκλογές στη Γαλλία και συγκεκριμένα στον δεύτερο γύρο.

«(Είμαι) πολύ ευτυχής για αυτή την επίδειξη του μεγαλείου και της ωριμότητας των πολιτικών δυνάμεων της Γαλλίας, που ενώθηκαν εναντίον του εξτρεμισμού», σχολίασε ο βετεράνος της βραζιλιάνικης πολιτικής μέσω X.

Ο Λούλα, ο οποίος κυβέρνησε τη Βραζιλία από το 2003 ως το 2010 προτού επιστρέψει στην εξουσία το 2023, εκτίμησε πως το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών στη Γαλλία, όπως και η νίκη των Εργατικών στη Βρετανία την περασμένη εβδομάδα, «ενισχύει τη σημασία του διαλόγου μεταξύ προοδευτικών τμημάτων για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης».

Οι εξελίξεις αυτές «πρέπει να αποτελέσουν έμπνευση γα τη νότια Αμερική», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του Λούλα:

Muito feliz com a demonstração de grandeza e maturidade das forças políticas da França que se uniram contra o extremismo nas eleições legislativas de hoje. Esse resultado, assim como a vitória do partido trabalhista no Reino Unido, reforça a importância do diálogo entre os…

— Lula (@LulaOficial) July 7, 2024