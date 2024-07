Η Ζαλγκίρις αποθέωσε τον Έβανς: «Πραγματικό παράδειγμα και ηγέτης»

Ο Ολυμπιακός προχωράει τις μεταγραφές του για την ενίσχυση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Κίναν Έβανς.

Οι Πειραιώτες αποφάσισαν να υπογράψουν τελικά τον Αμερικανό γκαρντ παρά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη πριν από λίγο καιρό, με ένα μειωμένο συμβόλαιο σε σχέση με αυτό που είχε αρχικά συμφωνηθεί, με στόχο ο πρώην παίκτης της Ζαλγκίρις να είναι έτοιμος από τον Δεκέμβριο.

Η Ζαλγκίρις αποθέωσε τον πρώην παίκτη της και νυν της ομάδας του Πειραιά και σε ανάρτηση που έκανε ανέφερε: «Πραγματικό παράδειγμα και ηγέτης. Κάτι παραπάνω από ένα ευχαριστώ για τον χρόνο σου στη Ζαλγκίρις».

A true example & leader. More than thank you for your time in Zalgiris, @K3vans12! 💚 pic.twitter.com/5JftcdMgld

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 6, 2024