Η επιβλητική εμφάνιση του «Greek Freak» κόντρα στην Δομινικανή Δημοκρατία (vids)

Η Ελλάδα έκανε το πρώτο βήμα για την επιστροφή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού η «επίσημη αγαπημένη» διέλυσε με 102-89 την Δομινικανή Δημοκρατία στην πρεμιέρα της στο Προολυμπιακό τουρνουά του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την «γαλανόλευκη» ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος με μια επιβλητική «32άρα» πήρε από το… χέρι την Εθνική μας και την οδήγησε στη νίκη. Ο «Greek Freak» έκανε τα πάντα στο παρκέ του φαληρικού σταδίου, χαρίζοντας αρκετές θεαματικές φάσεις που ξεσήκωσαν τους Έλληνες φιλάθλους.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ αγωνίστηκε μόλις 18 λεπτά ωστόσο το γεγονός αυτό δεν τον εμπόδισε να πετύχει 32 πόντους έχοντας 10/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 9/13 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και μόλις ένα λάθος. Στατιστική που του χάρισαν 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

How’s the weather up there Giannis?#FIBAOQT x @hellenicbf pic.twitter.com/fHmOQo1a8z

