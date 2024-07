«Θωρηκτό» Γιάννης διαλύει τα πάντα στο ΣΕΦ (vids)

Ρεσιτάλ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην πρεμιέρα της εθνικής μας ομάδας στο Προολυμπιακό του ΣΕΦ. Κάνει τα πάντα όλα το μεγάλο αστέρι της Ελλάδας κόντρα στη Δομινικανή Δημοκρατία: Με 15 π, 6/6 διπ, 3/4 βολές και βόλει κάτω από τα καλάθια.

Συμπτωματικά 15 πόντοι (56-41) είναι και η διαφορά στο σκορ υπέρ της εθνικής μας έπειτα από τις δύο πρώτες περιόδους. Μεγάλο σκορ απέναντι σε έναν αντίπαλο που προφανώς δεν έχει αρχές ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Διψήφιοι σε πόντους είναι ήδη και οι Καλάθης και Παπαγιάννης που έχουν από 10 με τον Νικ να μετρά και 7 ασίστ σε μια από εκείνες τις βραδιές υποδειγματικής καθοδήγησης και τον «ψηλό» να έχει 2/3 τρίποντα.

How’s the weather up there Giannis?#FIBAOQT x @hellenicbf pic.twitter.com/fHmOQo1a8z

— FIBA (@FIBA) July 3, 2024