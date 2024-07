«Περιπλέκεται η κατάσταση με τον Κοτάρσκι – Τι ζητάει ο ΠΑΟΚ από την Τζένοα»

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Ιταλία, σχετικά με την προσπάθεια της Τζένοα να αποκτήσει τον Ντόμινικ Κοτάρσκι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα Μέσα της γειτονικής χώρας, η ομάδα από την Γένοβα τα έχει βρει «σκούρα», αφού έχουν εισπράξει ήδη δύο αρνητικές απαντήσεις σε ισάριθμες προτάσεις τους.

Παρά την επιμονή και την προσπάθειά τους, οι «ροσομπλού» έχουν αντιληφθεί πως ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να παραχωρήσει τον βασικό του τερματοφύλακα χωρίς να ικανοποιηθεί οικονομικά και ενόψει των προκριματικών τoυ Champions League.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, «η κατάσταση με τον Κοτάρσκι περιπλέκεται καθώς ο ΠΑΟΚ ζητάει 9 εκατ. ευρώ και να κρατήσει τον τερματοφύλακα του για τα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών προτού τον πουλήσει, κάτι που δεν αρέσει στην Τζένοα».

Μάλιστα, σημειώνουν πως αυτή η στάση του ΠΑΟΚ αναγκάζει την ιταλική ομάδα να στραφεί σε άλλες λύσεις, με τον Πιέτρο Τερατσιάνο της Φιορεντίνα να μπαίνει σε πρώτο πλάνο.

🧤🇭🇷 Dominik Kotarski’s situation at #Genoa gets complicated… #PAOK asks for €9M & would like to have the keeper for Champions League qualification (23-30 July) before selling him, which is something that Genoa doesn’t really like….

🇮🇹 So Italian club monitored as ready made… pic.twitter.com/myjvn0NasO

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 1, 2024