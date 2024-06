«Προχωρημένες οι συζητήσεις ΠΑΟΚ-Τζένοα για Κοτάρσκι, δεν είναι μακριά η συμφωνία»

Σοβαρές είναι οι πιθανότητες να συνεχίσει την καριέρα του στην Τζένοα ο Ντόμινικ Κοτάρσκι, όπως αναφέρεται στο Βέλγιο.

Ο ρεπόρτερ του RMC Sport, Σάσα Ταβολιέρι, μετέφερε την πληροφορία ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους «ροσομπλού» είναι σε προχωρημένο στάδιο, θεωρώντας ότι το deal δεν είναι μακριά.

«Σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκονται Τζένοα και ΠΑΟΚ για τον Ντομινίκ Κοτάρσκι. Ο Κροάτης είναι η πρώτη επιλογή των Ιταλών.

Κρίσιμες ώρες για να έρθει ο Κοτάρσκι στην Serie A. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες οι δύο πλευρές να πετύχουν τη συμφωνία, αφού δεν είναι μακριά», τονίζει χαρακτηριστικά ο εν λόγω ρεπόρτερ, ο οποίος ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους όρους διπραγμάτευσης των δύο πλευρών.

🔴🔵 #Genoa & #PAOK currently on advanced talks for Dominik Kotarski !

🧤As revealed on Tuesday 25th June, the Croatian keeper was one big option for the Italian club.

🗣️These are decisive hours to bring Kotarski in #SerieA. Chances are big that parties will succeed in… pic.twitter.com/NXDrr0bgl0

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 28, 2024