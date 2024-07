Αναγνωστόπουλος: «Όνειρο ζωής να δουλέψω σε μία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός»

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι από το απόγευμα της Τρίτης (02/07) ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος.

Ο 30χρονος τερματοφύλακας αφού ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως μέλος της ομάδας του Μεντιλίμπαρ τονίζοντας πως μια τέτοια μετακίνηση ήταν το όνειρό του και πως θα είναι στη διάθεση του Ισπανού προπονητή όποτε χρειαστεί.

Όσα δήλωσε ο Αναγνωστόπουλος:

«Νιώθω πολύ περήφανος και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα φοράω τη φανέλα του Ολυμπιακού τη νέα σεζόν. Ανυπομονώ για την καινούργια χρονιά, υπόσχομαι πολλή δουλειά για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της και ο καθένας μας να βάλει από ένα λιθαράκι.

Νομίζω για κάθε ποδοσφαιριστή είναι μεγάλη τιμή και ένα όνειρο ζωής να δουλέψω σε μία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι όχι μόνο είναι η δυνατότερη ομάδα στην Ελλάδα, αλλά και από τις δυνατότερες στην Ευρώπη, όπως φάνηκε και αυτή τη σεζόν.

Στόχος της ομάδας πάντα είναι το πρωτάθλημα και το Κύπελλο και μία καλή πορεία στην Ευρώπη. Αυτό δεν αλλάζει. Η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη, τους είμαι ευγνώμων και υπόσχομαι ότι θα είμαι εδώ για την ομάδα όποτε χρειαστεί».

🔴⚪🗣️ Οι πρώτες δηλώσεις του Αναγνωστόπουλου στο Olympiacos TV! / Anagnostopoulos’ first statements on Olympiacos TV!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Anagnostopoulos #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/lDvQeKmsDw

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 2, 2024