Αποχαιρέτησε τον Ιμπόρα ο Ολυμπιακός (pic)

Το απόγευμα της Πέμπτης (27/6) ο Βιθέντε Ιμπόρα έκανε γνωστό πως αποφάσισε να μην συνεχίσει στον Ολυμπιακό καθώς πιθανότατα θα επιστρέψει στη Λεβάντε.

Μετά από 30 εμφανίσεις με τα ερυθερόλευκα σε όλες τις διοργανώσεις και με κορυφαία στιγμή του την κατάκτηση του Conference League, o Ισπανός άσος έκλεισε αυτό το κεφάλαιο της καριέρας του και λίγη ώρα αργότερα ήρθε και ο αποχαιρετισμός από τους Πειραιώτες.

«Βιθέντε σε ευχαριστούμε για όλα!», έγραψε ο Ολυμπιακός στα social media, για έναν ποδοσφαιριστή που άφησε το στίγμα του και με το παραπάνω σε αυτόν τον έναν χρόνο που έπαιξε για τους «ερυθρόλευκους».

Βιθέντε σε ευχαριστούμε για όλα! / Vicente thank you for everything! / Vicente gracias por todo 🔴⚪️🦁 pic.twitter.com/lkOQMl47tN

