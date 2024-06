«Επαφές της Μπάγερν με Σπανούλη» – Τι αποκαλύπτουν στη Γερμανία

Ο Πάμπλο Λάσο αποχώρησε το πρωί της Παρασκευής (28/6) από την Μπάγερν Μονάχου και λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε από την Μπασκόνια με τον Ισπανό προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2027.

Πλέον οι Βαυαροί ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Λάσο στην τεχνική τους ηγεσία, με τα γερμανικά μέσα να αναφέρουν μερικά ονόματα πιθανών υποψηφίων για τον πάγκο της Μπάγερν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες δύο Γερμανών δημοσιογράφων, του Ρόμπερτ Χεσέλ και ο Ρούπερτ Φαμπίγκ, που τις μοιράστηκαν μέσω κοινωνικών δικτύων, οι Πρωταθλητές Γερμανίας έχουν προσεγγίσει τον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίοι θεωρούν έναν εξελίξιμο προπονητή.

Μάλιστα, όπως ανέφεραν οι δύο ρεπόρτερ έχει υπάρξει ήδη επαφή μεταξύ της Μπάγερν και του ομοσπονδιακού μας προπονητή, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάποια απόφαση.

Το δεδομένο είναι πως ο Σπανούλης αυτή τη στιγμή είναι στον πάγκο της Εθνικής και μπροστά του, όπως και σε όλους τους διεθνείς, υπάρχει η πρόκληση του Προολυμπιακου τουρνουά.

According to @RobertHeusel and myself Vassilis Spanoulis is one candidate at Bayern. There has been contact. But still no decision. pic.twitter.com/JUMBKiEnLM

— Rupert Fabig (@rupertfabig) June 28, 2024