Θυμήθηκε την τέχνη του ο Σπανούλης – Έβαλε 8/8 τρίποντα στην προπόνηση της Εθνικής (vid)

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ μετρά αντίστροφα για το Προολυμπιακό τουρνουά που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ από τις 2 μέχρι τις 7 Ιουλίου. Η Εθνική ξεκίνησε νικηφόρα με την Πολωνία και ετοιμάζεται για δύο ακόμα δυνατά τεστ στο τουρνουά Ακρόπολις, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ το τριήμερο 25-27 Ιουνίου.

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο πρωτομάστορας αυτής της ομάδας και μετά την προπόνηση επιχείρησε μερικά σουτ για να θυμηθεί τα όχι και τόσο παλιά. Ο Σπανούλης απέδειξε πως η τέχνη του σκόρερ δεν ξεχνιέται έτσι εύκολα, παρά το γεγονός πως έχει αποσυρθεί από τα παρκέ.

Ο «Kill Bill», ο οποίος έβαλε 8/8 τρίποντα στο πλαίσιο της προπόνησης της Εθνικής ομάδας και απέδειξε περίτρανα πως… παλιά μου τέχνη κόσκινο.

Once a scorer, always a scorer… Coach Spanoulis reminded us of the player Spanoulis scoring 8/8 behind the arc!@FIBA #FIBAOQT #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/XFPSS0L3nM

— Hellenic Basketball (@HellenicBF) June 23, 2024