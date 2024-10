Η λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο – Ποια αθηναϊκά μαγαζιά βρίσκονται στον κατάλογο

Το καλύτερο μπαρ στον κόσμο βρίσκεται στην Πόλη του Μεξικού και ονομάζεται Handshake Speakeasy.

Αυτό αποφάσισε η ετήσια διοργάνωση της κατάταξης The World’s 50 Best Bars, η οποία ανακοίνωσε τα ονόματα των 50 καλύτερων καταστημάτων αυτής της κατηγορίας την Τρίτη, σε ένα γκαλά που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Μαδρίτη.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε το κοκτέιλ μπαρ Bar Leone, στο Χονγκ Κονγκ, ενώ το Sips, στη Βαρκελώνη, σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση της λίστας, κερδίζοντας επίσης ειδική μνεία για το καλύτερο κοκτέιλ μπαρ στην Ευρώπη.

Το Μεξικό ξεπέρασε την Βαρκελώνη

Το γκαλά ξεκίνησε στις οκτώ και μισή το βράδυ, αλλά μόλις λίγο μετά τις δέκα το βράδυ αποκαλύφθηκε το όνομα του νικητή αυτής της 16ης διοργάνωσης. Στη συνέχεια, η ομάδα του Handshake Speakeasy ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο που την πιστοποιεί ως το καλύτερο μπαρ στον κόσμο.

«Κάθε ποτό είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι φαίνεται, συχνά χρειάζεται 48 ώρες για να φτιαχτεί από την αρχή μέχρι το τέλος και συνήθως διαθέτει αναπάντεχες υφές», δήλωσαν οι διοργανωτές για τη δουλειά του μπάρμαν Eric Van Beek. Το μεξικανικό μπαρ ξεπέρασε το Sips στη Βαρκελώνη, το οποίο κατέλαβε την πρώτη θέση πέρυσι, μόλις δύο χρόνια μετά το άνοιγμά του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη HANDSHAKE SPEAKEASY (@handshake_bar)

Ο ετήσιος κατάλογος των 50 καλύτερων μπαρ του κόσμου αποφασίζεται από μια επιτροπή ψηφοφορίας που αποτελείται από περισσότερους από 700 ανεξάρτητους ειδικούς στα ποτά, διάσημους μπάρμαν και καθηγητές, μαζί με βραβευμένους δημοσιογράφους και ειδικούς στα κοκτέιλ.

Ο οδηγός διευκρινίζει επίσης ότι οι ψηφοφόροι παραμένουν ανώνυμοι και ότι η ψηφοφορία είναι εμπιστευτική και ελέγχεται ανεξάρτητα από την Deloitte.

Ακολουθούν τα καλύτερα μπαρ στον κόσμο

1) Handshake Speakeasy στην Πόλη του Μεξικού

2) Bar Leone στο Χονγκ Κονγκ

3) Sips στη Βαρκελώνη

4) Tayer + Elementary στο Λονδίνο

5) Jigger & Pony στη Σιγκαπούρη

6) Line στην Αθήνα

7) Tres Monos στο Μπουένος Άιρες

8) Alquímico στην Καρθαγένη

9) Zest στη Σεούλ

10) Paradiso στη Βαρκελώνη

11) Himkok στο Όσλο

12) BKK Social Club στην Μπανγκόκ

13) Connaught Bar στο Λονδίνο

14) Double Chicken Please στη Νέα Υόρκη

15) Overstory στη Νέα Υόρκη

16) Lady Bee στη Λίμα

17) Baba au Rum στην Αθήνα

18) Coa στο Χονγκ Κονγκ

19) The Cambridge Public House στο Παρίσι

20) Tlecán στην Πόλη του Μεξικού

21) Caretaker’s Cottage στη Μελβούρνη

22) CoChinChina στο Μπουένος Άιρες

23) Salmon Guru στη Μαδρίτη

24) Martiny’s στη Νέα Υόρκη

25) Bar Benfiddich στο Τόκιο

26) Maybe Sammy στο Σίδνεϊ

27) Superbueno στη Νέα Υόρκη

28) Nutmeg & Clove στη Σιγκαπούρη

29) Satan’s Whiskers στο Λονδίνο

30) Panda & Sons στο Εδιμβούργο

31) Tan Tan στο Σάο Πάολο

32) Licorería Limantour στην Πόλη του Μεξικού

33) Drink Kong στη Ρώμη

34) Jewel of the South στη Νέα Ορλεάνη

35) Byrdi στη Μελβούρνη

36) Locale Firenze στη Φλωρεντία

37) Scarfes Bar στο Λονδίνο

38) Moebius Milano στο Μιλάνο

39) Bar Noveau στο Παρίσι

40) Mimi Kakushi στο Ντουμπάι

41) Bar Us στην Μπανγκόκ

42) Virtú στο Τόκιο

43) Atlas στη Σιγκαπούρη

44) La Sala de Laura στην Μπογκοτά

45) Röda Huset στη Στοκχόλμη

46) Florería Atlántico στο Μπουένος Άιρες

47) Analogue Initiative στη Σιγκαπούρη

48) El Gallo Altanero στη Γκουανταλαχάρα

49) Danico στο Παρίσι

50) 1930 στο Μιλάνο

*Με πληροφορίες από: El Pais