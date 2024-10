Τι αλλάζει στον Ολυμπιακό ο δανεισμός του Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα (pics)

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ είναι εδώ και λίγη ώρα παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει τον δανεισμό του στην ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Οι Σέρβοι τον κυνήγησαν πολύ και στο τέλος δικαιώθηκαν αφού οι Πειραιώτες αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν.

Η αποχώρηση του 24χρονου φόργουορντ/σέντερ φέρνει πλέον νέα δεδομένα στην φροντ λάιν του Ολυμπιακού, αφού οι ρόλοι είναι πιο ξεκάθαροι και τα λεπτά θα μοιράζονται καλύτερα από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Συν του ότι δεν θα μένει ανενεργός σε κάποια παιχνίδια ένας παίκτης με μεγάλη ποιότητα (όποιος κι αν είναι).

Ο Πετρούσεφ είναι ένας, κατά γενική ομολογία, πολυτάλαντος παίκτης. Ένα παιδί με λαμπρό μέλλον που αν δουλέψει σωστά μπορεί να αποτελέσει έναν εκ των κορυφαίων αθλητών που θα αγωνίζονται στη Euroleague. Πέρσι είχε έρθει στον Ολυμπιακό σε μια περίεργη φάση, βρίσκοντας χρόνο μαζί με τον Πίτερς στο 4, αλλά και λόγω τραυματισμών στο 5.

Αναμφίβολα έδειξε τι αξίζει, αλλά τα πράγματα πήραν άλλη τροπή το καλοκαίρι. Η ανανέωση του Πίτερς (μέσα στην περσινή σεζόν) και η επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ άλλαξαν το σκηνικό. Ο Σέρβος πια θα έβρισκε λιγότερο χρόνο, καθώς έπρεπε να παίζουν και οι υπόλοιποι. Η χρονιά φέτος άρχισε πάλι με τραυματισμούς, άρα ο 24χρονος ήταν κάτι παραπάνω από απαραίτητος.

КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност да се у клуб у среду вратио наш некадашњи члан и репрезентативац Србије Филип Петрушев! 🔴⚪️

Filip Petrušev is still a red-and-white, but for the rest of the season in the jersey of Crvena zvezda Meridianbet. Welcome back, Filip!… pic.twitter.com/6aU92gwiff

— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 23, 2024