Ένα βίντεο γεμάτο «αιώνιους»: Το εντυπωσιακό τρέιλερ της Euroleague για το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (vid)

Σε λιγότερο από έναν μήνα, για την ακρίβεια στις 8 Νοεμβρίου, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Euroleague.

Η διοργανώτρια αρχή γνωρίζει πολύ καλά τη δυναμική του εν λόγω παιχνιδιού και αποφάσισε να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό ντοκιμαντέρ ώστε να βάλει τον κόσμο στο κλίμα της αναμέτρησης.

Μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα και το πρώτο τρέιλερ στο οποίο φαίνεται να μιλάνε παλιές δόξες των «πράσινων» όπως οι Ντόμινικ Γουίλκινς και Μάικ Μπατίστ, αλλά και ο Εργκίν Αταμάν.

The Greek 🇬🇷 Derby – One of the biggest derbies in Europe 🔥🔥🔥

As part of the Rivalry Series we head to Greece to see what the BIG Derby game is all about 👀

Full Documentary available on EuroLeague TV 📺 pic.twitter.com/icwDJ04Qpj

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 18, 2024