Euroleague: Η τάπα του Ράιτ ξεχωρίζει στο top-10 της 3ης αγωνιστικής (vid)

Η τρίτη αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/10) και όπως συνηθίζεται, η διοργανώτρια αρχή ανέβασε στα social media τις 10 κορυφαίες φάσεις από τους εννέα αγώνες.

Ο Ολυμπιακός φιγουράρει στην δεύτερη θέση με την θεαματική τάπα του Μόουζες Ράιτ στον Σαβόν Σίλντς που οδήγησε σε τρίποντο του Άλεκ Πίτερς.

Η κορυφή δικαιωματικά ανήκει στον Σέιμπεν Λι, αφού ο γκαρντ της Μακάμπι σημείωσε 23 πόντους κόντρα στην Εφές, στο ντεμπούτο του και πέτυχε ένα τρομερό κάρφωμα απέναντι στον Οσμανί.

Check these out💥

Here the Top 10 plays from Round 3👀

Top Plays of the Round I @TurkishAirlines pic.twitter.com/BDNfIQggsD

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2024