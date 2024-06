Ανανεώνουν και τον Κουίκλι οι Ράπτορς έναντι 175 εκατ. δολαρίων (pic)

Μετά τον Σκότι Μπαρνς που θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, οι Τορόντο Ράπτορς συνεχίζουν τις κινήσεις τους, προσφέροντας επέκταση και στον Ιμάνουελ Κουίκλι.

Οι δύο πλευρές τα βρήκαν και ο 25χρονος πόιντ γκαρντ θα παραμείνει κάτοικος Καναδά για τα επόμενα πέντε χρόνια με τις απολαβές του συνολικά να φτάνουν τα 175 εκατομμύρια δολάρια, σε ένα εξαιρετικό deal για τον παίκτη.

Θυμίζουμε πως ο Κουίκλι ήταν μέρος της ανταλλαγής με την οποία ο Όου Τζι Ανουνόμπι μετακόμισε στους Νιου Γιορκ Νικς, για να κάνει το αντίθετο δρομολόγιο μαζί με τον Αρ Τζέι Μπάρετ.

Στους 38 αγώνες που φόρεσε τη φανέλα των Ράπτορς είχε 18.6 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 6.8 ασίστ μέσο όρο με 39.5% στα τρίποντα σε 33 λεπτά συμμετοχής.

His agent Raymond Brothers reached agreement with Raptors front office in last 24 hours on deal and now Quickley’s part of the organization’s long-term future. https://t.co/ifu4WLoAis

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 28, 2024