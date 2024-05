Στην κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ψηφίστηκε από τους δημοσιογράφους στην κορυφαία πεντάδα του NBA για την σεζόν 2023-24.

Μάλιστα αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που το καταφέρνει αυτό. Την ίδια ώρα, ανακοινώθηκαν και οι δεύτερες και τρίτες πεντάδες.

2024 ALL NBA TEAMS JUST DROPPED.

DID THEY GET IT RIGHT? pic.twitter.com/gBwbpQmhSn

