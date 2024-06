Στάμενιτς: «Ελπίζω να κατακτήσω πολλά με τον Ολυμπιακό» (vid)

O Μάρκο Στάμενιτς είναι η πρώτη προσθήκη για τον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι, ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Νεοζηλανδός άσος παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «ερυθρολεύκων» και δεν έκρυψε την ανυπομονησία του να μπει στο γήπεδο με τη νέα του ομάδα ενώ έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο του συλλόγου.

Όσα είπε ο Στάμενιτς:

«Ο Ολυμπιακός είναι ένας ιστορικός σύλλογος και ελπίζω να πετύχω πολλά όσο βρίσκομαι εγώ. Το μήνυμά μου για τους φιλάθλους είναι ότι ανυπομονώ να τους δω στο γήπεδο. Είναι προφανώς μια σπουδαία χρονιά, τα γενέλθια 100 χρόνων για τον σύλλογο. Ελπίζω να κερδίσουμε όλα όσα διεκδικούμε και ελπίζω οι φίλαθλοί μας να βοηθήσουν να κατακτήσουμε τους στόχους μας».

🔴⚪🗣️ Οι πρωτες δηλωσεις του Μάρκο Στάμενιτς στο Olympiacos TV! / Stamenic’s first statements on Olympiacos TV!

#Olympiacos #Welcome #Transfer #Stamenic #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/6DmsjXX4JT

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 27, 2024