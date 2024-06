Ο Ολυμπιακός και η κατάκτηση του Conference σε billboard στην Times Square! (vid)

Ο Ολυμπιακός και η ιστορική στιγμή της κατάκτησης του Europa Conference League κάνει τον γύρο του κόσμου, με τους ερυθρόλευκους να «παίζουν» στην Times Square.

Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την 29η Μαϊου την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού της ιστορίας τους και το αμερικανικό χρηματιστήριο «Nasdaq» έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό στο κέντρο της Νέας Υόρκης.

Συγκεκριμένα, στην εμβληματική πλατεία της Νέας Υόρκης «Times Square», όπου συγκεντρώνονται εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά, το Nasdaq billboard παίζει στις οθόνες του την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό.

Με αυτό τον τρόπο το αμερικανικό χρηματιστήριο συγχαίρει τους ερυθρόλευκους για την μεγάλη επιτυχία τους, με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου κόντρα στη Φιορεντίνα πριν από περίπου ένα μήνα να κάνει τον γύρο του κόσμου.

🔴⚪🇬🇷🌎 Olympiacos at the iconic Nasdaq tower in Times Square, New York!

With an impressive message, Nasdaq congratulated Olympiacos of Greece for winning the UEFA Europa Conference League, the first Greek team ever to win a European trophy in football! Olympiacos continues to… pic.twitter.com/C1k16eSrJT

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 25, 2024