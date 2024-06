Αντετοκούνμπο: «Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα εκεί για μένα μπαμπά» (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το δικό του μήνυμα, μέσω του Twitter ή αλλιώς «X» για την γιορτή του πατέρα.

Ο Έλληνας σταρ των Μπακς δεν ξέχασε για άλλη μία φορά τον δικό του μπαμπά, Τσαρλς, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή το 2017.

«Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες! Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα εκεί για μένα μπαμπά», ήταν το μήνυμα του διεθνούς άσου στη δημοφιλή πλατφόρμα.

Happy Father’s Day to all the dads! Thank you for always being there for me dad 🤎

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 16, 2024