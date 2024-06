«Tεσσάρα» με λάμψη Μέσι-Λαουτάρο κι έτοιμη για Copa America η Αργεντινή (4-1,vid)

Ο Λιονέλ Μέσι και ο Λαουτάρο Μαρτίνες ήταν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στην φιλική νίκη με 4-1 επί της Γουατεμάλας, στο τελευταίο τεστ της Αργεντινής πριν το Copa America.

Η Γουατεμάλα μπορεί να ξάφνιασε την αλμπισελέστε και να πήρε το προβάδισμα με το αυτογκόλ του Λισάντρο Μαρτίνες μόλις στο 4′, ωστόσο η συνέχεια ανήκε στους Πρωταθλητές κόσμου, με τον 36χρονο σούπερ σταρ να κάνει… τα δικά του.

Guatemala take a shock lead over Argentina thanks to an own goal 😬

Watch Argentina vs. Guatemala on Max or truTV 📺 pic.twitter.com/5UKDsYXxYo

