Επικός Γιαμάλ: «Θα διαβάζω τα μαθήματα μου στο Euro – Online θα συμμετέχω στις διαλέξεις»

Το Euro 2024 είναι προ των πυλών. Οι ανανεωμένοι Ισπανοί διεκδικούν με αξιώσεις το 4ο Ευρωπαικό τους τρόπαιο στα γήπεδα της Γερμανίας στηριζόμενοι σε μια μίξη παικτών που συνδυάζουν εμπειρία και νιάτα.

Στην σέχτα αυτή παικτών ξεχωρίζει ο νεότερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, Λαμίν Γιαμάλ.Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα αποτελεί το κορυφαίο ταλέντο των Ισπανών. Καλά τα 7 γκολ και οι 7 ασσίστ , όνειρο η κλήση για πρώτη φορά στην Εθνική Ισπανίας αλλά δεν ξεχνάει ότι πάνω από όλα είναι μαθητής.

🚨 Lamine Yamal: “I brought my homework here to the EURO’s because I’m in the 4th year of secondary school.

I have online classes too and those are going fine. I hope the teacher doesn’t get mad at me 😳”

THIS is the guy who’s causing Euro’s LB’s to have sleepless nights. pic.twitter.com/RibyqTcLIe

