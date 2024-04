Ο Μπούργος απομακρύνθηκε από το Movistar μετά το ρατσιστικό σχόλιο για τον Γιαμάλ

Λίγες ώρες μετά τον χαμό που προκάλεσε ο Χερμάν Μπούργος με το ρατσιστικό σχόλιο για τον Λαμίν Γιαμάλ, ο Αργεντινός αποτέλεσε παρελθόν από το Movistar.

Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας και άλλοτε βοηθός του Ντιέγκο Σιμεόνε αλλά και προπονητής του Άρη αποχώρησε από ισπανόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο, αφού το σχόλιό του για τον μεσοεπιθετικό της Μπαρτσελόνα προκάλεσε έντονες αντοδράσεις.

Ο «Μόνο» σχολίασε τα πεπραγμένα του νεαρού ποδοσφαιριστή των Μπλαουγκράνα λέγοντας πως «αν δεν πάει καλά θα καταλήξει στα φανάρια, το ποδόσφαιρο είναι σαν τη ζωή», με τον Αργεντινό προπονητή να απολύεται γι’ αυτό το ρατσιστικό σχόλιο.

Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπαρτσελόνα αρνήθηκαν να κάνουν δηλώσεις στο συγκεκριμένο κανάλι μετά την αναμέτρηση του Παρκ ντε Πρενς, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

