Στα βήματα του θρυλικού Ράφαελ Ναδάλ βαδίζει η Ίγκα Σβίατεκ, με την Πολωνή τενίστρια να δημιουργεί τον δικό της μύθο στο Ρολάν Γκαρός.

Η 23χρονη χθες το μεσημέρι μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο τον τελικό του Ρολάν Γκαρός και επικράτησε εύκολα της Ιταλίδας, Τζασμίν Παολίνι, με 2-0 σετ (6-2, 6-1). Μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση από το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπαλό της και αμφισβήτησης της κυριαρχία της.

Αυτή ήταν η 21η σερί νίκη που πετυχαίνει η Ίγκα Σβίατεκ στη γαλλική πρωτεύουσα, με την Πολωνή να κατακτά το τρίτο συνεχόμενο και τέταρτο συνολικά Ρολάν Γκαρός στην καριέρα της (2020, 2022, 2023).

Παράλληλα, αυτή ήταν η 19η συνεχόμενη νίκη της Πολωνής στο tour, με την 23χρονη να ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τη χωμάτινη σεζόν, αφού πριν το Ρολάν Γκαρός είχε κατακτήσει τα τουρνουά σε Ρώμη και Μαδρίτη. Μάλιστα και στα δύο Masters νίκησε στον τελικό την Αρίνα Σαμπαλένκα. Στην Ισπανία με 7-5, 4-6, 7-6 [7] και στην Ιταλία με 6-2, 6-3.

Η τελευταία που νίκησε την Σβίατεκ ήταν η Έλενα Ριμπάκινα τον περασμένο Απρίλιο στην Στουτγκάρδη, όπου η τενίστρια από το Καζακστάν επικράτησε στα ημιτελικά της Ίγκα με 6-3, 4-6, 6-3.

Με τους τρεις τίτλους που κατέκτησε στη χωμάτινη σεζόν, η 23χρονη έφτασε τους πέντε μέσα στο 2024. Τον περασμένο Φεβρουάριο είχε πάρει το τρόπαιο στην Ντόχα, νικώντας την Ελενα Ριμπάκινα με 7-6 [2], 6-2 και τον Μάρτιο στο Indian Wells, νικώντας την Μαρία Σάκκαρη με 6-4, 6-0. Μέχρι τώρα έχει πάρει δηλαδή τέσσερα 1000άρια και ένα Grand Slam.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι με τη νίκη της στον τελικό του Ρολάν Γκαρός διεύρυνε στο 5-0 το ρεκόρ που έχει σε τελικούς Grand Slams, ενώ παράλληλα αυτός ήταν ο 10ος τίτλος της στο χώμα (10/2) και 22ος συνολικά στην καριέρα της, έχοντας ρεκόρ 22/4 στους τελικούς.

Η Σβίατεκ, που έχει συνολικά 105 εβδομάδες στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, μπορεί να είναι μόλις 23 ετών, αλλά έχει ήδη κατακτήσει 5 Grand Slam (σ.σ είχε πάρει και το US Open του 2022), 10 επιπέδου WTA 1000, 1 WTA Finals, 5 WTA 500 και 1 WTA 250.

Η Ίγκα Σβίατεκ με την κατάκτηση του τίτλου στη γαλλική πρωτεύουσα θα γίνει πλουσιότερη κατά 2.606.000 δολάρια ή αλλιώς κατά 2.400.000 €. Μάλιστα, εάν προσθέσει κανείς και τα χρήματα που είχε ήδη στον τραπεζικό της λογαριασμό από τα υπόλοιπα τουρνουά που έχει αγωνιστεί στη φετινή σεζόν, το συνολικό ποσό φτάνει τα 6.889.749 δολάρια (4.283.749 $ + 2.606.000 $). Παράλληλα, η Πολωνή θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. δολάρια από τα τουρνουά που έχει αγωνιστεί συνολικά στην καριέρα της, φτάνοντας πλέον τα 31.482.512 δολάρια.

Μαζί με το τρόπαιο και το χρηματικό έπαθλο, η Πολωνή υπερασπίστηκε τους βαθμούς που είχε πάρει πέρσι από την κατάκτηση του τίτλου, με τη συνολική της βαθμολογία στην WTA να φτάνει πλέον τους 11.695 βαθμούς. Η Σβίατεκ έχει απόσταση ασφαλείας από την Κόκο Γκοφ, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με την Αμερικανίδα να έχει 7988. Στην τρίτη πλέον η Αρίνα Σαμπαλένκα με 7788, με τις Έλενα Ριμπάκινα και Μαρκέτα Βοντρούσοβα με 5973 και 4503 να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα της παγκόσμιας κατάταξης της WTA.

Η Ίγκα Σβίατεκ έγινε η πρώτη τενίστρια στην Open Era που κατακτά τέσσερις φορές το Ρολάν Γκαρός, πριν κλείσει τα 24. Μέχρι τώρα το είχαν καταφέρει μόνο άνδρες και πιο συγκεκριμένα οι Ράφαελ Ναδάλ και Μπιορν Μποργκ.

😨🇵🇱🧠 STAT: Iga Swiatek is the only woman EVER to win Roland Garros four times before turning 24.

On the men’s side, only Rafael Nadal and Bjorn Borg have done this.

Astounding! pic.twitter.com/1214nHWm8E

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) June 8, 2024