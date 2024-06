Η σαρωτική Σβίατεκ κατέκτησε για τρίτη σερί φορά το Ρολάν Γκαρός (2-0)

Η «βασίλισσα» του χώματος δεν αποχωρίζεται τον θρόνο της! Η Ίγκα Σβίατεκ κατέκτησε για τρίτη σερί φορά το Ρολάν Γκαρός, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση της Τζασμίν Παολίνι με 2-0 σετ (6-2, 6-1) στον μεγάλο τελικό.

Η Πολωνή ήταν ασταμάτητη από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο στην Ιταλίδα αντίπαλό της. Κάτι που φαίνεται και στο ότι επέτρεψε να χάσει μόλις τρία γκέιμ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Οι δύο τενίστριες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το 2-2, έχοντας μάλιστα σε αυτό το διάστημα πετύχει από ένα μπρέικ. Από το 5ο γκέιμ όμως και έπειτα η Πολωνή επέβαλε τον… νόμο της. Το 3-2 έγινε γρήγορα 4-2 με μπρέικ και λίγο αργότερα 5-2. Στο 8ο γκέιμ έσπασε και πάλι το σερβίς της Ιταλίδας για το 6-2 και το 1-0 στα σετ. Στο δεύτερο σετ η Σβίατεκ ήταν σαρωτική. Με δύο σερί μπρέικ προηγήθηκε με 4-0 και λίγο αργότερα έφτασε στο 5-0. Η Ιταλίδα το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 5-1, πριν η Σβίατεκ φτάσει στο 6-1 και στο 2-0, που της έδωσε το τρίτο συνεχόμενο τρόπαιο στο Ρολάν Γκαρός και τέταρτο συνολικά στη γαλλική πρωτεύουσα.

