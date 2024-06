Ρόμα: Έτοιμη να ανακοινώσει το deal με τον Ντε Ρόσι

Όλα έτοιμα για να επισημοποιηθεί το deal μεταξύ του Ντανιέλε Ντε Ρόσι και της Ρόμα.

Η διοίκηση των τζιαλορόσι έχει μείνει άκρως ικανοποιημένη με την παρουσία του 40χρονου τεχνικού στον πάγκο της, κάνοντας μακροπρόθεσμα πλάνα με αυτόν στο τιμόνι της.

Εδώ και αρκετό διάστημα, οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια για ανανέωση της συνεργασίας τους και όπως έγινε γνωστό το νέο συμβόλαιο του Ιταλού θα έχει διάρκεια τριών ετών.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίσιο Ρομάνο, άμεσα θα πέσουν οι υπογραφές που θα δεσμεύουν μέχρι το 2027 τον παλαίμαχο μέσο, ο οποίος αντικατέστησε τον Ζοσέ Μουρίνιο τον περασμένο Ιανουάριο.

Θυμίζουμε ότι ο Ντε Ρόσι καθοδήγησε τους Ρωμαίους σε 26 παιχνίδια από τον περασμένο Ιανουάριο όταν και έκατσε στον πάγκο τους, με απολογισμό 14 νίκες, 6 ισοπαλίες και 6 ήττες.

